Более 4 тыс. военных преступлений рф против детей расследуются в Украине

Прокуроры расследуют более 4 тысяч военных преступлений против детей в Украине, в результате которых погибло 570 и было ранено 1528 маленьких украинцев. Об этом рассказала начальница Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса Генерального прокурора Юлия Усенко в эфире национального телемарафона, передает УНН со ссылкой на ОГП.

Всего расследуется более 4000 военных преступлений против украинских детей, в результате которых погибло 570 и было ранено 1528 детей. Больше всего пострадали дети в Донецкой и Харьковской областях. Только в Харьковской области более 400 детей погибли или были ранены в результате российской агрессии - заявила Юлия Усенко.

Она рассказала, что Украина тесно сотрудничает с Международным уголовным судом в расследовании военных преступлений россии. Благодаря совместным усилиям МУС уже выдал шесть ордеров на арест чиновников рф - два из них за преступление депортации, совершенное в отношении детей.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения российские войска разрушили или повредили более 3400 украинских учебных заведений.

Оккупанты не только обстреливали школы и детские сады, но и использовали их как военные базы, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Больше всего пострадали от российской агрессии учебные заведения Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Международное гуманитарное право запрещает атаковать гражданскую инфраструктуру, в частности образовательные учреждения. российские обстрелы школ являются военным преступлением, ответственность за которое предусмотрена статьей 438 Уголовного кодекса Украины. Это означает, что каждый, кто причастен к таким преступлениям, должен быть наказан - добавила Усенко.

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