Количество жертв постоянно увеличивается: Костин рассказал премьеру Индии о преступлениях россии против детей Украины

Генеральный прокурор Андрей Костин вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принял участие во встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время его первого визита в нашу страну. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Костина в X.

Детали

Во время встречи должностные лица обеих стран почтили память погибших украинских детей и посетили экспозицию, посвященную их историям.

Андрей Костин рассказал индийскому премьеру о военных преступлениях, которые россия совершает против детей Украины.

Рассказал господину Моди о военных преступлениях, которые россия совершает против детей Украины. С начала полномасштабного вторжения рф погибли 570 украинских детей. И эта цифра неокончательная - нет всей информации с временно оккупированных территорий. Из-за постоянных российских атак количество жертв увеличивается. Чуть больше месяца назад россия атаковала ракетами крупнейшую в Украине детскую больницу «Охматдет» - рассказал генпрокурору Украины.

По его словам, Украина делает все, чтобы остановить агрессора и наказать за все злодеяния.

Напомним,

В пятницу, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. Два лидера почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия.