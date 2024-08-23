Количество жертв постоянно увеличивается: Костин рассказал премьеру Индии о преступлениях россии против детей Украины
Киев • УНН
Генпрокурор Костин и президент Зеленский провели встречу с премьер-министром Индии Моди в Киеве. Они почтили память погибших украинских детей и обсудили военные преступления России против детей Украины.
Генеральный прокурор Андрей Костин вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принял участие во встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время его первого визита в нашу страну. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Костина в X.
Детали
Во время встречи должностные лица обеих стран почтили память погибших украинских детей и посетили экспозицию, посвященную их историям.
Андрей Костин рассказал индийскому премьеру о военных преступлениях, которые россия совершает против детей Украины.
Рассказал господину Моди о военных преступлениях, которые россия совершает против детей Украины. С начала полномасштабного вторжения рф погибли 570 украинских детей. И эта цифра неокончательная - нет всей информации с временно оккупированных территорий. Из-за постоянных российских атак количество жертв увеличивается. Чуть больше месяца назад россия атаковала ракетами крупнейшую в Украине детскую больницу «Охматдет»
По его словам, Украина делает все, чтобы остановить агрессора и наказать за все злодеяния.
Напомним,
В пятницу, 23 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Киеве. Два лидера почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия.