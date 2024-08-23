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Кількість жертв постійно збільшується: Костін розповів прем'єру Індії про злочини росії проти дітей України

Кількість жертв постійно збільшується: Костін розповів прем'єру Індії про злочини росії проти дітей України

Київ • УНН

 • 24979 перегляди

Генпрокурор Костін та президент Зеленський провели зустріч з прем'єр-міністром Індії Моді в Києві. Вони вшанували пам'ять загиблих українських дітей та обговорили воєнні злочини Росії проти дітей України.

Генеральний прокурор Андрій Костін разом з президентом України Володимиром Зеленським взяв участь у зустрічі  з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді під час його першого візиту в нашу країну. Про це пише УНН з посиланням на заяву Костіна в X.

Деталі

Під час зустрічі посадовці обох країн вшанували пам’ять загиблих українських дітей та відвідали експозицію, яка присвячена їхнім історіям. 

Андрій Костін розповів індійському прем'єру про воєнні злочини, які росія вчиняє проти дітей України. 

Розповів панові Моді про воєнні злочини, які росія вчиняє проти дітей України. З початку повномасштабного вторгнення рф загинули 570 українських дітей. І ця цифра неостаточна – немає всієї інформації з тимчасово окупованих територій. Через постійні російські атаки кількість жертв збільшується. Трохи більше ніж місяць тому росія атакувала ракетами найбільшу в Україні дитячу лікарню "Охматдит"

- розповів генпрокурора України. 

За його словами, Україна робить все, щоб зупинити агресора та покарати за всі злодіяння.

Нагадаємо

У п'ятницю, 23 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Києві. Два лідери вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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