Загинув працівник "Нової пошти" та ще 4 цивільних: показали наслідки атак рф на Донеччині
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів 8 населених пунктів Донецької області загинули 5 мирних жителів, один поранений. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів, серед яких відділення "Нової пошти" та житлові будинки.
П’ять жителів Донецької області загинули та один зазнав поранень унаслідок російських атак за минулу добу, за даними ГУНП в області. Як повідомили у "Новій пошті", унаслідок ворожого удару по їхньому відділенню загинув співробітник пошти, пише УНН.
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За даними поліції, війська рф завдали 2 718 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Влучання зафіксовані у 8 населених пунктах: містах Костянтинівка, Краматорськ, селищі Олексієво-Дружківка, селах Андріївка, Даченське, Зелене, Розлив, Стінки. Пошкоджено 26 цивільних об’єктів, з них 7 житлових будинків.
На Олексієво-Дружківку росіяни, як зазначили у поліції, скинули дві бомби "УМПБ Д-30СН" - вбили двох цивільних осіб, одну людину поранили. Руйнувань зазнали відділення служби експрес-доставки, адмінбудівля, 4 магазини, кіоск та 4 цивільних авто.
Як повідомили в "Новій пошті", один із загиблих - їхній працівник.
"Ще один терористичний акт ворога – росія нанесла удар по нашому відділенню у селищі Олексієво-Дружківці на Донеччині. На жаль, наш колега Андрій Смоляр – загинув. Інші співробітники цілі. Також загинула ще одна людина і є один поранений, наразі він у лікарні", - повідомили у "Новій пошті" у Facebook.
За даними поліції, дві людини загинули внаслідок обстрілу села Зелене, пошкоджено три приватних будинки.
У Даченському окупанти поцілили по приватному будинку, є загиблий.
Костянтинівку росія атакувала бомбою "ФАБ-250" із модулем УМПК – пошкоджено АЗС, цивільне авто, електромережу.
По Андріївці ворог вдарив керованою авіабомбою "УМПБ Д-30СН" та РСЗВ "Ураган" - пошкоджено амбулаторію та гаражі.
У Стінках постраждали три приватних будинки та автомобіль.
Ворог ударив по відділенню "Нової пошти" на Донеччині, є жертви24.10.24, 20:50 • 24934 перегляди