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Загинув працівник "Нової пошти" та ще 4 цивільних: показали наслідки атак рф на Донеччині

Київ • УНН

 • 16067 перегляди

Внаслідок російських обстрілів 8 населених пунктів Донецької області загинули 5 мирних жителів, один поранений. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів, серед яких відділення "Нової пошти" та житлові будинки.

Загинув працівник "Нової пошти" та ще 4 цивільних: показали наслідки атак рф на Донеччині

П’ять жителів Донецької області загинули та один зазнав поранень унаслідок російських атак за минулу добу, за даними ГУНП в області. Як повідомили у "Новій пошті", унаслідок ворожого удару по їхньому відділенню загинув співробітник пошти, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, війська рф завдали 2 718 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Влучання зафіксовані у 8 населених пунктах: містах Костянтинівка, Краматорськ, селищі Олексієво-Дружківка, селах Андріївка, Даченське, Зелене, Розлив, Стінки. Пошкоджено 26 цивільних об’єктів, з них 7 житлових будинків.

На Олексієво-Дружківку росіяни, як зазначили у поліції, скинули дві бомби "УМПБ Д-30СН" - вбили двох цивільних осіб, одну людину поранили. Руйнувань зазнали відділення служби експрес-доставки, адмінбудівля, 4 магазини, кіоск та 4 цивільних авто.

Як повідомили в "Новій пошті", один із загиблих - їхній працівник.

"Ще один терористичний акт ворога – росія нанесла удар по нашому відділенню у селищі Олексієво-Дружківці на Донеччині. На жаль, наш колега Андрій Смоляр – загинув. Інші співробітники цілі. Також загинула ще одна людина і є один поранений, наразі він у лікарні", - повідомили у "Новій пошті" у Facebook.

За даними поліції, дві людини загинули внаслідок обстрілу села Зелене, пошкоджено три приватних будинки.

У Даченському окупанти поцілили по приватному будинку, є загиблий.

Костянтинівку росія атакувала бомбою "ФАБ-250" із модулем УМПК – пошкоджено АЗС, цивільне авто, електромережу.

По Андріївці ворог вдарив керованою авіабомбою "УМПБ Д-30СН" та РСЗВ "Ураган" - пошкоджено амбулаторію та гаражі.

У Стінках постраждали три приватних будинки та автомобіль.

Ворог ударив по відділенню "Нової пошти" на Донеччині, є жертви24.10.24, 20:50 • 24934 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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