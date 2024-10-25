Погиб работник "Новой почты" и еще 4 гражданских: показали последствия атак рф в Донецкой области
Киев • УНН
В результате российских обстрелов 8 населенных пунктов Донецкой области погибли 5 мирных жителей, один ранен. Повреждены 26 гражданских объектов, среди которых отделение "Новой почты" и жилые дома.
Пять жителей Донецкой области погибли и один получил ранения в результате российских атак за минувшие сутки, по данным ГУНП в области. Как сообщили в "Новой почте", в результате вражеского удара по их отделению погиб сотрудник почты, пишет УНН.
Детали
По данным полиции, войска рф нанесли 2 718 ударов по линии фронта и жилому сектору. Попадания зафиксированы в 8 населенных пунктах: городах Константиновка, Краматорск, поселке Алексеево-Дружковка, селах Андреевка, Даченское, Зеленое, Разлив, Стенки. Повреждено 26 гражданских объектов, из них 7 жилых домов.
На Алексеево-Дружковку россияне, как указали в полиции, сбросили две бомбы "УМПБ Д-30СН" - убили двух гражданских лиц, одного человека ранили. Разрушениям подверглись отделение службы экспресс-доставки, админздание, 4 магазина, киоск и 4 гражданских авто.
Как сообщили в "Новой почте", один из погибших - их сотрудник.
"Еще один террористический акт врага - россия нанесла удар по нашему отделению в поселке Алексеево-Дружковцы Донецкой области. К сожалению, наш коллега Андрей Смоляр - погиб. Другие сотрудники целы. Также погиб еще один человек и есть один раненый, сейчас он в больнице", - сообщили в "Новой почте" в Facebook.
По данным полиции, два человека погибли в результате обстрела села Зеленое, повреждены три частных дома.
В Даченском оккупанты попали по частному дому, есть погибший.
Константиновку россия атаковала бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК - повреждены АЗС, гражданское авто, электросеть.
По Андреевке враг ударил управляемой авиабомбой "УМПБ Д-30СН" и РСЗО "Ураган" - повреждены амбулатория и гаражи.
В Стенках пострадали три частных дома и автомобиль.
Враг ударил по отделению "Новой почты" в Донецкой области, есть жертвы24 октября 2024, 17:50 • 22958 просмотров