Погиб работник "Новой почты" и еще 4 гражданских: показали последствия атак рф в Донецкой области

ukenru
Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 56019 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
12:43 • 115966 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
12:10 • 131585 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
11:04 • 134626 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
09:59 • 133746 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 118679 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 112043 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
23 октября 2024, 13:23 • 132081 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
23 октября 2024, 13:00 • 138034 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
23 октября 2024, 12:20 • 135152 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЗАЭС второй раз за месяц более суток была отключена от линии питания - МАГАТЭ

ЗАЭС второй раз за месяц более суток была отключена от линии питания - МАГАТЭ

23:45 • 106243 просмотра
В Киеве и области работает ППО - КГВА

В Киеве и области работает ППО - КГВА

00:50 • 105388 просмотра
В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар из-за падения обломков

В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар из-за падения обломков

01:31 • 107790 просмотра
Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

Усик призвал Трампа помочь освободить украинцев из российского плена

02:58 • 106344 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 106537 просмотра
публикации
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 55987 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 52786 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 106537 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

09:40 • 137024 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

23 октября 2024, 12:13 • 169304 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 33119 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 85402 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

10:51 • 107222 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

09:11 • 113040 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

24 октября 2024, 08:05 • 112755 просмотра
Актуальное
Погиб работник "Новой почты" и еще 4 гражданских: показали последствия атак рф в Донецкой области

Погиб работник "Новой почты" и еще 4 гражданских: показали последствия атак рф в Донецкой области

Киев  •  УНН

07:59 • 7009 просмотра

Read in English

В результате российских обстрелов 8 населенных пунктов Донецкой области погибли 5 мирных жителей, один ранен. Повреждены 26 гражданских объектов, среди которых отделение "Новой почты" и жилые дома.

Пять жителей Донецкой области погибли и один получил ранения в результате российских атак за минувшие сутки, по данным ГУНП в области. Как сообщили в "Новой почте", в результате вражеского удара по их отделению погиб сотрудник почты, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, войска рф нанесли 2 718 ударов по линии фронта и жилому сектору. Попадания зафиксированы в 8 населенных пунктах: городах Константиновка, Краматорск, поселке Алексеево-Дружковка, селах Андреевка, Даченское, Зеленое, Разлив, Стенки. Повреждено 26 гражданских объектов, из них 7 жилых домов.

На Алексеево-Дружковку россияне, как указали в полиции, сбросили две бомбы "УМПБ Д-30СН" - убили двух гражданских лиц, одного человека ранили. Разрушениям подверглись отделение службы экспресс-доставки, админздание, 4 магазина, киоск и 4 гражданских авто.

Как сообщили в "Новой почте", один из погибших - их сотрудник.

"Еще один террористический акт врага - россия нанесла удар по нашему отделению в поселке Алексеево-Дружковцы Донецкой области. К сожалению, наш коллега Андрей Смоляр - погиб. Другие сотрудники целы. Также погиб еще один человек и есть один раненый, сейчас он в больнице", - сообщили в "Новой почте" в Facebook.

По данным полиции, два человека погибли в результате обстрела села Зеленое, повреждены три частных дома.

В Даченском оккупанты попали по частному дому, есть погибший.

Константиновку россия атаковала бомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК - повреждены АЗС, гражданское авто, электросеть.

По Андреевке враг ударил управляемой авиабомбой "УМПБ Д-30СН" и РСЗО "Ураган" - повреждены амбулатория и гаражи.

В Стенках пострадали три частных дома и автомобиль.

Враг ударил по отделению "Новой почты" в Донецкой области, есть жертвы24 октября 2024, 17:50 • 22958 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
donetskДонецк