Враг ударил по отделению "Новой почты" в Донецкой области, есть жертвы
Киев • УНН
Российские войска атаковали отделение "Новой почты" в Алексеево-Дружковке Донецкой области. В результате удара погибли 2 человека, 1 ранен, повреждены админздания.
Армия рф атаковала отделение "Новой почты" в Донецкой области, также повреждены админздания. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, есть погибшие и раненый, передает УНН.
Еще 2 человека погибли и 1 ранен сегодня в Донецкой области - на этот раз в Алексеево-Дружковке. россияне снова нанесли удар целенаправленно по гражданскому объекту - отделению "Новой почты", повредили также админздания
По его словам, на месте удара продолжается поисково-спасательная операция, служащие ГСЧС тушат пожар.
Кроме того, глава ОВА призвал всех гражданских: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины.
Более 10 обстрелов Донетчины за сутки, по меньшей мере 3 человека ранены, повреждены объекты инфраструктуры - ОВА24 октября 2024, 07:29 • 13153 просмотра