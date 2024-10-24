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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ударил по отделению "Новой почты" в Донецкой области, есть жертвы

Враг ударил по отделению "Новой почты" в Донецкой области, есть жертвы

Киев  •  УНН

17:50 • 6555 просмотра

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Российские войска атаковали отделение "Новой почты" в Алексеево-Дружковке Донецкой области. В результате удара погибли 2 человека, 1 ранен, повреждены админздания.

Армия рф атаковала отделение "Новой почты" в Донецкой области, также повреждены админздания. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, есть погибшие и раненый, передает УНН.

Еще 2 человека погибли и 1 ранен сегодня в Донецкой области - на этот раз в Алексеево-Дружковке. россияне снова нанесли удар целенаправленно по гражданскому объекту - отделению "Новой почты", повредили также админздания 

- сообщил Филашкин.

По его словам, на месте удара продолжается поисково-спасательная операция, служащие ГСЧС тушат пожар.

Кроме того, глава ОВА призвал всех гражданских: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины.

Более 10 обстрелов Донетчины за сутки, по меньшей мере 3 человека ранены, повреждены объекты инфраструктуры - ОВА24 октября 2024, 07:29 • 13153 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
donetskДонецк