Враг ударил по отделению "Новой почты" в Донецкой области, есть жертвы

Армия рф атаковала отделение "Новой почты" в Донецкой области, также повреждены админздания. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, есть погибшие и раненый, передает УНН.

Еще 2 человека погибли и 1 ранен сегодня в Донецкой области - на этот раз в Алексеево-Дружковке. россияне снова нанесли удар целенаправленно по гражданскому объекту - отделению "Новой почты", повредили также админздания