Ворог ударив по відділенню "Нової пошти" на Донеччині, є жертви
Київ • УНН
Російські війська атакували відділення "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці на Донеччині. Внаслідок удару загинули 2 людини, 1 поранено, пошкоджено адмінбудівлі.
Армія рф атакувала відділення "Нової пошти" на Донеччині, також пошкоджено адмінбудівлі. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, є загиблі та поранений, передає УНН.
Ще 2 людини загинули і 1 поранена сьогодні на Донеччині - цього разу в Олексієво-Дружківці.Росіяни знову завдали удару цілеспрямовано по цивільному об’єкту — відділенню "Нової пошти", пошкодили також адмінбудівлі
За його словами, на місці удару триває пошуково-рятувальна операція, службовці ДСНС гасять пожежу.
Крім того, глава ОВА закликав всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України.
Понад 10 обстрілів Донеччини за добу, щонайменше 3 людини поранено, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ОВА24.10.24, 10:29 • 24263 перегляди