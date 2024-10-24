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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 1246 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворог ударив по відділенню "Нової пошти" на Донеччині, є жертви

Київ • УНН

 • 24935 перегляди

Російські війська атакували відділення "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці на Донеччині. Внаслідок удару загинули 2 людини, 1 поранено, пошкоджено адмінбудівлі.

Ворог ударив по відділенню "Нової пошти" на Донеччині, є жертви

Армія рф атакувала відділення "Нової пошти" на Донеччині, також пошкоджено адмінбудівлі. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, є загиблі та поранений, передає УНН.

Ще 2 людини загинули і 1 поранена сьогодні на Донеччині - цього разу в Олексієво-Дружківці.Росіяни знову завдали удару цілеспрямовано по цивільному об’єкту — відділенню "Нової пошти", пошкодили також адмінбудівлі 

- повідомив Філашкін.

За його словами, на місці удару триває пошуково-рятувальна операція, службовці ДСНС гасять пожежу.

Крім того, глава ОВА закликав всіх цивільних: евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України.

Понад 10 обстрілів Донеччини за добу, щонайменше 3 людини поранено, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ОВА24.10.24, 10:29 • 24263 перегляди

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