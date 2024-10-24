Понад 10 обстрілів Донеччини за добу, щонайменше 3 людини поранено, пошкоджено об’єкти інфраструктури – ОВА
Київ • УНН
За добу російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін, поранено щонайменше 3 людини.
У Донецькій області, через атаки російських терористів, пошкоджено будівлі установ, приватні будинки і газогін. Пише УНН із посиланням на Донецьку ОВА.
Деталі
Оперативна ситуація по області станом на ранок 24 жовтня.
За добу російські війська12 разів обстріляли населені пункти Донеччини
Відповідно до даних ОВА Донецької області, внаслідок атак зс рф зафіксовано наступне:
Покровський район. Курахово - поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки;
Ганнівка пошкоджено 5 будинків;
У Покровську пошкоджено 4 приватні будинки і газогін;
У Мирнограді пошкоджено 7 будинків;
Новоекономічне Гродівської громади - пошкоджено 7 будинків.
Краматорський район. У Лимані поранено людину;
У Костянтинівці пошкоджені 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт, поранена людина;
Бахмутський район. Сіверськ - пошкоджено 4 будинки;
У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля.
Доповнення
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