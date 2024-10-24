Нічна атака рф на Київщину: уламки дронів пошкодили трансформатор та вікна в двох підприємствах
Київ • УНН
Ворожі БПЛА атакували Київщину у ніч на 24 жовтня, влучань в критичну інфраструктуру не було. Уламки збитих дронів пошкодили корпус трансформатора та вікна двох підприємств.
російські війська вночі вкотре атакували безпілотниками Київську область. Тривога оголошувалася двічі та тривала більше ніж 9 годин. Обійшлося без влучань та потерпілих. Через падіння уламків БПЛА пошкоджень зазнав корпус трансформатора та вікна в будівлях двох підприємств. Про це у четвер повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає
За його словами, в одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств.
Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки, додав Кравченко.
Доповнення
Російські війська здійснили чергову атаку на Київ, використовуючи безпілотники. Повітряна тривога тривала майже 6 годин. Усі ворожі дрони, що загрожували столиці, були знешкоджені силами ППО.