Ночная атака рф на Киевщину: обломки дронов повредили трансформатор и окна в двух предприятиях

российские войска ночью в очередной раз атаковали беспилотниками Киевскую область. Тревога объявлялась дважды и длилась более 9 часов. Обошлось без попаданий и пострадавших. Из-за падения обломков БПЛА повреждения получил корпус трансформатора и окна в зданиях двух предприятий. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых вражеских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий.

Кроме того, произошло повреждение корпуса трансформатора и возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки, добавил Кравченко.

Дополнение

Российские войска совершили очередную атаку на Киев, используя беспилотники. Воздушная тревога длилась почти 6 часов. Все вражеские дроны, угрожавшие столице, были обезврежены силами ПВО.