Более 10 обстрелов Донетчины за сутки, по меньшей мере 3 человека ранены, повреждены объекты инфраструктуры - ОВА

В Донецкой области, из-за атак российских террористов, повреждены здания учреждений, частные дома и газопровод. Пишет УНН со ссылкой на Донецкую ОГА.

Детали

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 24 октября.

За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины

Согласно данным ОВА Донецкой области, в результате атак ВС РФ зафиксировано следующее:

Покровский район. Курахово - ранен человек, повреждено админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки;

Ганновка повреждены 5 домов;

В Покровске повреждены 4 частных дома и газопровод;

В Мирнограде повреждены 7 домов;

Новоэкономичное Гродовской общины - повреждено 7 домов.

Краматорский район. В Лимане ранен человек;

В Константиновке повреждены 2 многоэтажки и инфраструктурный объект, ранен человек;

Бахмутский район. Северск - повреждены 4 дома;

В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое здание.

Дополнение

С линии фронта эвакуированы 199 человек, в том числе 15 детей.

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