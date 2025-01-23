Враг совершил более 2600 обстрелов приграничья с начала года - Госпогранслужба

С начала года российские войска совершили более 2600 обстрелов приграничных территорий Сумщины, Черниговщины и Харьковщины, используя авиацию и атакуя населенные пункты. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

С начала года враг совершил более 2600 обстрелов пограничья Сумщины, Черниговщины и Харьковщины... Если раньше враг использовал активно авиацию по направлению Сумской области, то с начала этого года мы видим, что авиацию враг также использует и по направлению Черниговской области, сбрасывая КАБы, пытаясь поразить позиции наших защитников и атакуя населенные пункты - рассказал Демченко.

Также спикер рассказал и об активности вражеских ДРГ.

"ДРГ продолжают попытки зайти на нашу территорию. Большинство таких попыток - в полосах обороны, где находятся пограничные подразделения на Сумщине, хотя их деятельность есть и на Черниговщине и Харьковщине", - сказал он.

Напомним

Ранее Демченко рассказал, что хотя на границе с беларусью нет нестандартных ситуаций, напряжение не исчезает.