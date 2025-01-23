Ворог здійснив понад 2600 обстрілів прикордоння з початку року - Держприкордонслужба

З початку року російські війська здійснили понад 2600 обстрілів прикордонних територій Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, використовуючи авіацію та атакуючи населені пункти. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН.

З початку року ворог здійснив понад 2600 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини... Якщо раніше ворог використовував активно авіацію по напрямку Сумської області, то з початку цього року ми бачимо, що авіацію ворог також використовує і по напрямку Чернігівської області, скидуючи КАБи, намагаючись уразити позиції наших захисників та атакуючи населені пункти - розповів Демченко.

Також речник розповів і про активність ворожих ДРГ.

"ДРГ продовжують спроби зайти на нашу територію. Більшість таких спроб - у смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи на Сумщині, хоча їхня діяльність є і на Чернігівщині та Харківщині", - сказав він.

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Раніше Демченко розповів, що хоча на кордоні з білоруссю наразі немає нестандартних ситуацій, напруга не зникає.