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Нестандартних ситуацій немає, але напруга зберігається: що відбувається на кордоні з білоруссю

Нестандартних ситуацій немає, але напруга зберігається: що відбувається на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 30134 перегляди

На кордоні з Білоруссю немає нестандартних ситуацій, але напруга зберігається через присутність білоруських військ. Україна посилює оборону та готується до можливих загроз.

Хоча на кордоні з білоруссю наразі немає нестандартних ситуацій, напруга не зникає. Україна активно зміцнює оборону, а прикордонники готуються до можливих загроз, адже сусідня країна, яка підтримує росію, продовжує утримувати війська поблизу наших рубежів.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент УНН.

Завдання Державної прикордонної служби різноманітні, і наші прикордонні підрозділи виконують їх навіть на складних напрямках, зокрема, на лінії фронту, на кордоні з росією та білоруссю. Також вони забезпечують захист державного кордону з країнами Європейського Союзу та на кордоні з Молдовою. Кожен із цих напрямків суттєво відрізняється один від одного

- розповів Демченко.

Щодо кордону з білоруссю, як зауважив речник, ніяких змін в обстановці наразі не спостерігається.

Як зазначалося раніше, цей напрямок є пріоритетним і важливим, оскільки білорусь продовжує підтримувати країну-терориста росію. Вона утримує свої підрозділи біля кордону, хоча їхня кількість є незначною як за чисельністю, так і за складом. Однак, за словами Демченка, ці підрозділи перебувають у напрямку нашого кордону, демонструючи, ніби білорусь очікує загрози з боку України.

"У своїх заявах, зокрема й лукашенко, білорусь перекладає відповідальність на Україну, забуваючи, що саме вона свого часу відкрила кордон для російських військ, які вторглися на нашу територію", — додав речник ДПСУ.

Він наголосив, що нестандартних ситуацій на цій ділянці кордону наразі немає. Проте Україна продовжує нарощувати свої оборонні можливості, як в інженерному, так і фортифікаційному відношенні, щоб бути готовою протидіяти будь-якій загрозі, якщо ситуація зміниться.

Окремо Демченко відзначив, що підрозділи розвідки України, зокрема ДПСУ та Міноборони, уважно відстежують ситуацію та аналізують можливі загрози.

Також речник додав, що на території білорусі наразі відсутні російські підрозділи або війська, які могли б утворити ударне угруповання для вторгнення на територію України.

Раніше

Речник ДПСУ заявив, що військовими навчаннями білорусь продовжує нагнітати ситуацію.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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