Нестандартных ситуаций нет, но напряжение сохраняется: что происходит на границе с беларусью

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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На границе с Беларусью нет нестандартных ситуаций, но напряжение сохраняется из-за присутствия белорусских войск. Украина усиливает оборону и готовится к возможным угрозам.

Хотя на границе с Беларусью пока нет нестандартных ситуаций, напряжение не исчезает. Украина активно укрепляет оборону, а пограничники готовятся к возможным угрозам, ведь соседняя страна, которая поддерживает Россию, продолжает удерживать войска вблизи наших границ.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, сообщает корреспондент УНН.

Задачи Государственной пограничной службы разнообразны, и наши пограничные подразделения выполняют их даже на сложных направлениях, в частности, на линии фронта, на границе с Россией и Беларусью. Также они обеспечивают защиту государственной границы со странами Европейского Союза и на границе с Молдовой. Каждое из этих направлений существенно отличается друг от друга

- рассказал Демченко.

Относительно границы с Беларусью, как отметил спикер, никаких изменений в обстановке пока не наблюдается.

Как отмечалось ранее, это направление является приоритетным и важным, поскольку Беларусь продолжает поддерживать страну-террориста Россию. Она удерживает свои подразделения у границы, хотя их количество незначительно как по численности, так и по составу. Однако, по словам Демченко, эти подразделения находятся в направлении нашей границы, демонстрируя, будто Беларусь ожидает угрозы со стороны Украины.

«В своих заявлениях, в том числе и Лукашенко, Беларусь перекладывает ответственность на Украину, забывая, что именно она в свое время открыла границу для российских войск, которые вторглись на нашу территорию», - добавил представитель ГПСУ.

Он отметил, что нестандартных ситуаций на этом участке границы пока нет. Однако Украина продолжает наращивать свои оборонительные возможности, как в инженерном, так и фортификационном отношении, чтобы быть готовой противодействовать любой угрозе, если ситуация изменится.

Отдельно Демченко отметил, что подразделения разведки Украины, в частности ГПСУ и Минобороны, внимательно отслеживают ситуацию и анализируют возможные угрозы.

Также спикер добавил, что на территории Беларуси пока отсутствуют российские подразделения или войска, которые могли бы образовать ударную группировку для вторжения на территорию Украины.

Ранее

Представитель ГПСУ заявил, что военными учениями Беларусь продолжает нагнетать ситуацию.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
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