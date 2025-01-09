білорусь заявами про військові навчання просто нагнітає ситуацію - Демченко
Київ • УНН
ДПСУ не фіксує переміщення військової техніки та особового складу білорусі поблизу українського кордону. Речник ДПСУ Демченко заявив, що білорусь лише нагнітає ситуацію постійними навчаннями.
Військовими навчаннями білорусь продовжує нагнітати ситуацію. Поряд з українським кордоном переміщення техніки та особового складу з підрозділів армії білорусі не фіксується. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Не треба так приділяти увагу тим навчанням, які відбуваються на території білорусі, адже фактично, це не припиняється і подібні навчання з різними складовими - збройних сил білорусі, або інших складових сил безпеки анонсуються та проводяться постійно. Але фактично поряд нашого кордону, ні переміщення техніки, ні особового складу с підрозділів армії білорусі ми не фіксуємо
Він наголосив, що білорусь просто продовжує нагнітати ситуацію подібними навчаннями.
"Подібними навчаннями білорусь продовжує просто нагнітати ситуацію, що начебто в тому числі Україна становить загрозу білорусі й тому вони вимушені посилювати свою безпеку. Нагадаю, що ще з 2022 року білорусь через таку риторику тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною", - сказав Демченко.
За його словами, вони знаходяться на певній віддаленості від кордону й часто відбувається їх ротація через, що можуть бути вкиди про те, що білорусь продовжує посилювати або збільшувати свої підрозділи на напрямку кордону з Україною, але фактично це не так.
"Якогось ударного угрупування, яке б знаходилося на напрямку нашого кордону на території білорусі, ми не фіксуємо", - зазначив Демченко.
Також він зауважив, що російських зараз на території білорусі немає.
Доповнення
Міноборони рб заявляло, що в Гомельському районі білорусі поблизу кордону з Україною, з 8 по 31 січня триватимуть навчання територіальних військ із залученням військовозобов’язаних.
8 січня Демченко заявляв, що Україна посилює безпеку кордону з білоруссю.
Додамо
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко стверджує, що нібито Президент Володимир Зеленський робитиме все, щоб втягнути білорусь у війну й додав, що рб може не витримати як держава.