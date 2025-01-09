білорусь заявами про військові навчання просто нагнітає ситуацію - Демченко

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 68354 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 69697 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 83863 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 115217 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139970 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132431 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 148006 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173836 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220513 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176395 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 114397 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 120471 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 153581 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136850 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113677 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 68354 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 73780 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207990 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205567 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 336387 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 503 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 30708 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 32607 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74935 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100915 перегляди
Актуальне
білорусь заявами про військові навчання просто нагнітає ситуацію - Демченко

білорусь заявами про військові навчання просто нагнітає ситуацію - Демченко

Київ • УНН

 • 23454 перегляди

ДПСУ не фіксує переміщення військової техніки та особового складу білорусі поблизу українського кордону. Речник ДПСУ Демченко заявив, що білорусь лише нагнітає ситуацію постійними навчаннями.

Військовими навчаннями білорусь продовжує нагнітати ситуацію. Поряд з українським кордоном переміщення техніки та особового складу з підрозділів армії білорусі не фіксується. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Не треба так приділяти увагу тим навчанням, які відбуваються на території білорусі, адже фактично, це не припиняється і подібні навчання з різними складовими - збройних сил білорусі, або інших складових сил безпеки анонсуються та проводяться постійно. Але фактично поряд нашого кордону, ні переміщення техніки, ні особового складу с підрозділів армії білорусі ми не фіксуємо

- розповів Демченко.

Він наголосив, що білорусь просто продовжує нагнітати ситуацію подібними навчаннями.

"Подібними навчаннями білорусь продовжує просто нагнітати ситуацію, що начебто в тому числі Україна становить загрозу білорусі й тому вони вимушені посилювати свою безпеку. Нагадаю, що ще з 2022 року білорусь через таку риторику тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною", - сказав Демченко.

За його словами, вони знаходяться на певній віддаленості від кордону й часто відбувається їх ротація через, що можуть бути вкиди про те, що білорусь продовжує посилювати або збільшувати свої підрозділи на напрямку кордону з Україною, але фактично це не так.

"Якогось ударного угрупування, яке б знаходилося на напрямку нашого кордону на території білорусі, ми не фіксуємо", - зазначив Демченко.

Також він зауважив, що російських зараз на території білорусі немає.

Доповнення

Міноборони рб заявляло, що в Гомельському районі білорусі поблизу кордону з Україною, з 8 по 31 січня триватимуть навчання територіальних військ із залученням військовозобов’язаних.

8 січня Демченко заявляв, що Україна посилює безпеку кордону з білоруссю.

Додамо

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко стверджує, що нібито Президент Володимир Зеленський робитиме все, щоб втягнути білорусь у війну й додав, що рб може не витримати як держава.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаНовини Світу
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами