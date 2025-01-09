білорусь заявами про військові навчання просто нагнітає ситуацію - Демченко

Військовими навчаннями білорусь продовжує нагнітати ситуацію. Поряд з українським кордоном переміщення техніки та особового складу з підрозділів армії білорусі не фіксується. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Не треба так приділяти увагу тим навчанням, які відбуваються на території білорусі, адже фактично, це не припиняється і подібні навчання з різними складовими - збройних сил білорусі, або інших складових сил безпеки анонсуються та проводяться постійно. Але фактично поряд нашого кордону, ні переміщення техніки, ні особового складу с підрозділів армії білорусі ми не фіксуємо - розповів Демченко.

Він наголосив, що білорусь просто продовжує нагнітати ситуацію подібними навчаннями.

"Подібними навчаннями білорусь продовжує просто нагнітати ситуацію, що начебто в тому числі Україна становить загрозу білорусі й тому вони вимушені посилювати свою безпеку. Нагадаю, що ще з 2022 року білорусь через таку риторику тримає певну кількість своїх підрозділів на напрямку кордону з Україною", - сказав Демченко.

За його словами, вони знаходяться на певній віддаленості від кордону й часто відбувається їх ротація через, що можуть бути вкиди про те, що білорусь продовжує посилювати або збільшувати свої підрозділи на напрямку кордону з Україною, але фактично це не так.

"Якогось ударного угрупування, яке б знаходилося на напрямку нашого кордону на території білорусі, ми не фіксуємо", - зазначив Демченко.

Також він зауважив, що російських зараз на території білорусі немає.

Доповнення

Міноборони рб заявляло, що в Гомельському районі білорусі поблизу кордону з Україною, з 8 по 31 січня триватимуть навчання територіальних військ із залученням військовозобов’язаних.

8 січня Демченко заявляв, що Україна посилює безпеку кордону з білоруссю.

Додамо

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко стверджує, що нібито Президент Володимир Зеленський робитиме все, щоб втягнути білорусь у війну й додав, що рб може не витримати як держава.