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Україна посилює безпеку кордону з білоруссю: що відбувається на півночі

Україна посилює безпеку кордону з білоруссю: що відбувається на півночі

Київ • УНН

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ДПСУ розповіла про реалізацію проєкту "Безпечний кордон" та посилення захисту північних рубежів. На кордоні з білоруссю створюють фортифікаційні укріплення та розширюють систему відеоспостереження.

Проєкт "Безпечний кордон" є важливою частиною посилення національної безпеки України, зокрема на напрямку кордону з Білоруссю, який визначений як загрозливий. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Демченко заявив, що безпека кордону є вкрай важливою, оскільки включає захист від протиправної діяльності, посилення безпеки в прикордонних районах та відкритість для транскордонного руху, зокрема для осіб, які перетинають кордон з добрими намірами. За його словами, безпека кордону та укріплення державного кордону визначені планом внутрішньої стійкості України, про який говорив президент. Він зазначив, що існує стратегія інтегрованого управління кордонами, яка визнана ключовою і базовою у стратегічному розвитку української державності. Це є поєднанням різних складових для створення безпеки та активного транскордонного руху.

Також, за словами Демченка, потрібно укріплювати кордон в інженерному плані, зокрема не тільки знищувати об'їзні шляхи, створювати суцільні рови, а й встановлювати різного роду загородження. Він додав, що активно працюють над розширенням системи відеоспостереження, встановленням максимальної кількості відеокамер для контролю кожного ділянки кордону та швидкої реакції груп реагування на спроби незаконного перетину.

Демченко підкреслив, що підходи до укріплення кордону залежать від різних ділянок: кордон з країнами Європейського Союзу (приблизно 1400 км), кордон з Молдовою (близько 1200 км) та кордон з білоруссю (понад 1080 км).

Зокрема, активно ми приділяємо увагу і кордону з білоруссю, адже цей напрямок для нас є загрозливим. На цій ділянці, крім інженерного укріплення, також відбувається створення фортифікаційних укріплень, опорних пунктів, вогневих позицій, системи траншей та окопів, щоб наші воїни, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така відбуватиметься повторно з території білорусі

- сказав Демченко.

Раніше

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у 2024 році розпочали масштабне впровадження сучасних технологій для охорони кордону:

- розгорнули систему відеоспостереження з тепловізорами;

- розширили використання повітряного моніторингу;

- ввели європейські принципи інтегрованого управління кордонами.

У квітні на базі Ситуаційного центру Міністерства внутрішніх справ відкрили Координаційний центр інтегрованого управління кордонами. Його головна функція – моніторинг оперативної ситуації на кордоні в режимі реального часу, 24/7.

Нагадаємо

У Гомельському районі білорусі з 8 по 31 січня проходять навчання територіальних військ. Залучаються військовозобов'язані для підготовки та виконання завдань з інженерними підрозділами. 

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявляв про відсутність загрози вторгнення регулярних військ білорусі. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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