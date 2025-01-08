Украина усиливает безопасность границы с беларусью: что происходит на севере

Проект "Безопасная граница" является важной частью усиления национальной безопасности Украины, в частности на направлении границы с беларусью, который определен как угрожающий. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Демченко заявил, что безопасность границы является крайне важной, поскольку включает защиту от противоправной деятельности, усиление безопасности в приграничных районах и открытость для трансграничного движения, в частности для лиц, пересекающих границу с добрыми намерениями. По его словам, безопасность границы и укрепление государственной границы определены планом внутренней устойчивости Украины, о котором говорил президент. Он отметил, что существует стратегия интегрированного управления границами, которая признана ключевой и базовой в стратегическом развитии украинской государственности. Это является сочетанием различных составляющих для создания безопасности и активного трансграничного движения.

Также, по словам Демченко, нужно укреплять границу в инженерном плане, в частности не только уничтожать объездные пути, создавать сплошные рвы, но и устанавливать разного рода заграждения. Он добавил, что активно работают над расширением системы видеонаблюдения, установлением максимального количества видеокамер для контроля каждого участка границы и быстрой реакции групп реагирования на попытки незаконного пересечения.

Демченко подчеркнул, что подходы к укреплению границы зависят от различных участков: граница со странами Европейского Союза (примерно 1400 км), граница с Молдовой (около 1200 км) и граница с беларусью (более 1080 км).

В частности, активно мы уделяем внимание и границе с Беларусью, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, кроме инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши воины, которые находятся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая будет происходить повторно с территории Беларуси