Украина усиливает безопасность границы с беларусью: что происходит на севере
Киев • УНН
ГПСУ рассказала о реализации проекта «Безопасная граница» и усилении защиты северных рубежей. На границе с Беларусью создают фортификационные укрепления и расширяют систему видеонаблюдения.
Проект "Безопасная граница" является важной частью усиления национальной безопасности Украины, в частности на направлении границы с беларусью, который определен как угрожающий. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Демченко заявил, что безопасность границы является крайне важной, поскольку включает защиту от противоправной деятельности, усиление безопасности в приграничных районах и открытость для трансграничного движения, в частности для лиц, пересекающих границу с добрыми намерениями. По его словам, безопасность границы и укрепление государственной границы определены планом внутренней устойчивости Украины, о котором говорил президент. Он отметил, что существует стратегия интегрированного управления границами, которая признана ключевой и базовой в стратегическом развитии украинской государственности. Это является сочетанием различных составляющих для создания безопасности и активного трансграничного движения.
Также, по словам Демченко, нужно укреплять границу в инженерном плане, в частности не только уничтожать объездные пути, создавать сплошные рвы, но и устанавливать разного рода заграждения. Он добавил, что активно работают над расширением системы видеонаблюдения, установлением максимального количества видеокамер для контроля каждого участка границы и быстрой реакции групп реагирования на попытки незаконного пересечения.
Демченко подчеркнул, что подходы к укреплению границы зависят от различных участков: граница со странами Европейского Союза (примерно 1400 км), граница с Молдовой (около 1200 км) и граница с беларусью (более 1080 км).
В частности, активно мы уделяем внимание и границе с Беларусью, ведь это направление для нас является угрожающим. На этом участке, кроме инженерного укрепления, также происходит создание фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов, чтобы наши воины, которые находятся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая будет происходить повторно с территории Беларуси
Ранее
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в 2024 году начали масштабное внедрение современных технологий для охраны границы:
- развернули систему видеонаблюдения с тепловизорами;
- расширили использование воздушного мониторинга;
- ввели европейские принципы интегрированного управления границами.
В апреле на базе Ситуационного центра Министерства внутренних дел открыли Координационный центр интегрированного управления границами. Его главная функция - мониторинг оперативной ситуации на границе в режиме реального времени, 24/7.
Напомним
В Гомельском районе беларуси с 8 по 31 января проходят учения территориальных войск. Привлекаются военнообязанные для подготовки и выполнения задач с инженерными подразделениями.
Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявлял об отсутствии угрозы вторжения регулярных войск беларуси.