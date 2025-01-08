Біля кордону з Україною стартують навчання білоруських військових

У Білорусі, у Гомельському районі поблизу кордону з Україною, з 8 по 31 січня триватимуть навчання територіальних військ із залученням військовозобов’язаних, повідомляє міноборони Білорусі, передає УНН.

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З 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету, як вказано, Білоруссю проводяться навчальні збори з військовозобов'язаними територіальних військ.

Під час зборів, як зазначається, заплановано: прийом військовозобов’язаних територіальних військ і забезпечення їх необхідним обладнанням із залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання; відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими; підготовку військовозобов’язаних до виконання завдань, зокрема спільно з інженерними підрозділами збройних сил.

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