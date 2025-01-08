Возле границы с Украиной стартуют учения белорусских военных

В Беларуси, в Гомельском районе вблизи границы с Украиной, с 8 по 31 января пройдут учения территориальных войск с привлечением военнообязанных, сообщает минобороны Беларуси, передает УНН.

Детали

С 8 по 31 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета, как указано, Беларусью проводятся учебные сборы с военнообязанными территориальных войск.

Во время сборов, как отмечается, запланировано: прием военнообязанных территориальных войск и обеспечение их необходимым оборудованием с привлечением местной базы мобилизационного развертывания; восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными; подготовку военнообязанных к выполнению задач, в частности совместно с инженерными подразделениями вооруженных сил.

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