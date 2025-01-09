беларусь заявлениями о военных учениях просто нагнетает ситуацию - Демченко

Военными учениями беларусь продолжает нагнетать ситуацию. Рядом с украинской границей перемещения техники и личного состава из подразделений армии беларуси не фиксируется. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Не надо так уделять внимание тем учениям, которые происходят на территории беларуси, ведь фактически, это не прекращается и подобные учения с различными составляющими - вооруженных сил Беларуси, или других составляющих сил безопасности анонсируются и проводятся постоянно. Но фактически рядом с нашей границей, ни перемещения техники, ни личного состава с подразделений армии Беларуси мы не фиксируем