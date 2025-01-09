беларусь заявлениями о военных учениях просто нагнетает ситуацию - Демченко
Киев • УНН
ГПСУ не фиксирует перемещение военной техники и личного состава беларуси вблизи украинской границы. Представитель ГПСУ Демченко заявил, что беларусь лишь нагнетает ситуацию постоянными учениями.
Военными учениями беларусь продолжает нагнетать ситуацию. Рядом с украинской границей перемещения техники и личного состава из подразделений армии беларуси не фиксируется. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Не надо так уделять внимание тем учениям, которые происходят на территории беларуси, ведь фактически, это не прекращается и подобные учения с различными составляющими - вооруженных сил Беларуси, или других составляющих сил безопасности анонсируются и проводятся постоянно. Но фактически рядом с нашей границей, ни перемещения техники, ни личного состава с подразделений армии Беларуси мы не фиксируем
Он подчеркнул, что беларусь просто продолжает нагнетать ситуацию подобными учениями.
"Подобными учениями беларусь продолжает просто нагнетать ситуацию, что якобы в том числе Украина представляет угрозу Беларуси и поэтому они вынуждены усиливать свою безопасность. Напомню, что еще с 2022 года беларусь из-за такой риторики держит определенное количество своих подразделений на направлении границы с Украиной", - сказал Демченко.
По его словам, они находятся на определенной удаленности от границы и часто происходит их ротация из-за чего могут быть вбросы о том, что Беларусь продолжает усиливать или увеличивать свои подразделения на направлении границы с Украиной, но фактически это не так.
"Какой-то ударной группировки, которая бы находилась на направлении нашей границы на территории беларуси, мы не фиксируем", - отметил Демченко.
Также он отметил, что российских сейчас на территории Беларуси нет.
Дополнение
Минобороны РБ заявляло, что в Гомельском районе беларуси вблизи границы с Украиной, с 8 по 31 января будут проходить учения территориальных войск с привлечением военнообязанных.
8 января Демченко заявлял, что Украина усиливает безопасность границы с беларусью.
Добавим
Самопровозглашенный президент беларуси Александр Лукашенко утверждает, что якобы Президент Владимир Зеленский будет делать все, чтобы втянуть беларусь в войну и добавил, что РБ может не выдержать как государство.