Враг снова атаковал энергетику на юге Одесской области
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Объект энергетики на юге региона получил повреждения, но пострадавших нет.
РФ нанесла очередной удар и повредила объект энергетики на юге Одесской области, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки поврежден объект энергетики на юге региона. По предварительной информации, пострадавших нет
По его словам, "все соответствующие службы приступили к работе по ликвидации последствий удара".
На Полтавщине враг ударил по промышленным предприятиям, до 20 тыс. обесточенных26.02.26, 08:58 • 2494 просмотра