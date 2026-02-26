$43.240.02
25 февраля, 19:42 • 15332 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 29283 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 26116 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 24451 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 21358 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 17304 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 35473 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19129 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18294 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 40895 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Враг снова атаковал энергетику на юге Одесской области

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Объект энергетики на юге региона получил повреждения, но пострадавших нет.

Враг снова атаковал энергетику на юге Одесской области

РФ нанесла очередной удар и повредила объект энергетики на юге Одесской области, пострадавших нет, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки поврежден объект энергетики на юге региона. По предварительной информации, пострадавших нет

- написал Кипер.

По его словам, "все соответствующие службы приступили к работе по ликвидации последствий удара".

На Полтавщине враг ударил по промышленным предприятиям, до 20 тыс. обесточенных26.02.26, 08:58 • 2494 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Одесская область