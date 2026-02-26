$43.240.02
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ворог знову атакував енергетику на півдні Одещини

Київ • УНН

 • 1544 перегляди

Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Об'єкт енергетики на півдні регіону зазнав пошкоджень, але постраждалих немає.

Ворог знову атакував енергетику на півдні Одещини

рф завдала чергового удару і пошкодила об'єкт енергетики на півдні Одеської області, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки зазнав пошкоджень об’єкт енергетики на півдні регіону. За попередньою інформацією, постраждалих немає

- написав Кіпер.

З його слів, "усі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару".

На Полтавщині ворог вдарив по промислових підприємствах, до 20 тис. знеструмлених26.02.26, 08:58 • 2630 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Одеська область