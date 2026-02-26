Ворог знову атакував енергетику на півдні Одещини
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Об'єкт енергетики на півдні регіону зазнав пошкоджень, але постраждалих немає.
рф завдала чергового удару і пошкодила об'єкт енергетики на півдні Одеської області, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки зазнав пошкоджень об’єкт енергетики на півдні регіону. За попередньою інформацією, постраждалих немає
З його слів, "усі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару".
На Полтавщині ворог вдарив по промислових підприємствах, до 20 тис. знеструмлених26.02.26, 08:58 • 2630 переглядiв