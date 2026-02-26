Ворог знову атакував енергетику на півдні Одещини

рф завдала чергового удару і пошкодила об'єкт енергетики на півдні Одеської області, постраждалих немає, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки зазнав пошкоджень об’єкт енергетики на півдні регіону. За попередньою інформацією, постраждалих немає - написав Кіпер.

З його слів, "усі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару".

