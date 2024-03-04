Враг нанес 177 ударов по 6 населенным пунктам Запорожья за сутки

Оккупанты всадили авиаснаряд по Роботино, осуществили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Роботино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 133 артудара пришлись по территории Новоданидовки, Малиновки, Роботино и других населенных пунктов на линии огня.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

россияне из артиллерии атаковали село на Запорожье: погиб человек