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Враг нанес 177 ударов по 6 населенным пунктам Запорожья за сутки

Враг нанес 177 ударов по 6 населенным пунктам Запорожья за сутки

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 05:30  •  15629 просмотра

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За минувшие сутки враг нанес 177 ударов по 6 населенным пунктам в Запорожье, попав с авиации и беспилотников в Роботино, а по другим населенным пунктам вел огонь из РСЗО и артиллерии.

Оккупанты всадили авиаснаряд по Роботино, осуществили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Роботино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 133 артудара пришлись по территории Новоданидовки, Малиновки, Роботино и других населенных пунктов на линии огня.

Поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

россияне из артиллерии атаковали село на Запорожье: погиб человек2 марта 2024, 14:23 • 27262 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
mala-tokmachkaМалая Токмачка
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporozheЗапорожье
Ворог завдав 177 ударів по 6 населених пунктах Запоріжжя за добу
The enemy struck 177 times at 6 localities in Zaporizhzhia over the last day
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