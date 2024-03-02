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россияне из артиллерии атаковали село на Запорожье: погиб человек

россияне из артиллерии атаковали село на Запорожье: погиб человек

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 14:23  •  12909 просмотра

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Оккупационные войска рф осуществили артиллерийский обстрел села Приморское, что в Запорожье. В результате атаки россиян погиб один человек.

Войска рф сегодня утром обстреляли село  Приморское, что в Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, также были повреждены жилые дома. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали 

Один человек погиб и повреждены жилые дома - последствия сегодняшнего артиллерийского обстрела с. Приморское, Степногорской ОТГ, Васильевского района.

- резюмировал глава ОВА. 

По его словам, обстрел территории военными рф происходил с 10:00 до 12:00. Общее количество поврежденных объектов пока уточняется.

рф обстреливает Харьковскую область: погиб хозяин уничтоженного частного дома2 марта 2024, 00:21 • 25073 просмотра

Напомним

Российские войска усилили обстрелы Запорожской области, нанеся 306 ударов по 6 населенным пунктам, используя авиацию, беспилотники и РСЗО.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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