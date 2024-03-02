россияне из артиллерии атаковали село на Запорожье: погиб человек
Киев • УНН
Оккупационные войска рф осуществили артиллерийский обстрел села Приморское, что в Запорожье. В результате атаки россиян погиб один человек.
Войска рф сегодня утром обстреляли село Приморское, что в Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, также были повреждены жилые дома. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Один человек погиб и повреждены жилые дома - последствия сегодняшнего артиллерийского обстрела с. Приморское, Степногорской ОТГ, Васильевского района.
По его словам, обстрел территории военными рф происходил с 10:00 до 12:00. Общее количество поврежденных объектов пока уточняется.
рф обстреливает Харьковскую область: погиб хозяин уничтоженного частного дома2 марта 2024, 00:21 • 25073 просмотра
Напомним
Российские войска усилили обстрелы Запорожской области, нанеся 306 ударов по 6 населенным пунктам, используя авиацию, беспилотники и РСЗО.
россияне из артиллерии атаковали село на Запорожье: погиб человек
Оккупационные войска рф осуществили артиллерийский обстрел села Приморское, что в Запорожье. В результате атаки россиян погиб один человек.
Шольц прокомментировал вероятную утечку разговора офицеров Бундесвера
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вероятная утечка записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров ВВС Германии тщательно и быстро выясняется.
На Херсонщине в результате российского обстрела ранены двое полицейских
рф обстреливала правобережье Херсонской области из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и атаковали беспилотниками. В результате атаки были ранены двое полицейских.
Минобороны испытывает "плавучие бронежилеты"
Министерство обороны Украины начало испытания новых модульных бронежилетов, которые функционируют как спасательный жилет при контакте с водой, чтобы спасти жизни военнослужащих.
В окрестностях Нетешина установят блок-посты: въезд и выезд из города ограничивают
Город-спутник Хмельницкой атомной электростанции Нетешин частично ограничит въезд и выезд из города через контрольно-пропускные пункты, но разрешит въезд по утвержденным маршрутам в связи с введением военного положения в Украине.
Ночная атака на Одессу: из-под завалов дома достали пятое тело погибшего
Спасатели извлекли тело пятой жертвы, среди которых один ребенок, из-под завалов дома, пострадавшего от атаки российского беспилотника в Одессе, в результате чего количество погибших возросло до пяти, а восемь человек получили ранения.
За сутки на Таврическом направлении отбили более полусотни атак россиян - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские защитники отбили 53 российские атаки, уничтожив 336 российских военнослужащих и 38 единиц военной техники.
Спикер парламента Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО
Спикер венгерского парламента подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО и направил ее в офис президента для публикации после того, как законодатели одобрили ее, положив конец многомесячной задержке с завершением процесса присоединения Швеции к альянсу ради безопасности на фоне российского вторжения в Украину.
Командующий ВС ВСУ показал видео сбитого российского Су-34
Командующий Военно-воздушных сил Украины показал видео сбитого российского истребителя Су-34, который был сбит 1 марта 2024 года.
"Не можем допустить спора. Это опасно для Украины": в партии Шольца обеспокоены несогласием между ним и Макроном
Напряженные отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за их разных подходов к поддержке Украины беспокоят немецких социал-демократов.