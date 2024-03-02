россияне из артиллерии атаковали село на Запорожье: погиб человек

Войска рф сегодня утром обстреляли село Приморское, что в Запорожской области. В результате атаки погиб один человек, также были повреждены жилые дома. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

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Один человек погиб и повреждены жилые дома - последствия сегодняшнего артиллерийского обстрела с. Приморское, Степногорской ОТГ, Васильевского района. - резюмировал глава ОВА.

По его словам, обстрел территории военными рф происходил с 10:00 до 12:00. Общее количество поврежденных объектов пока уточняется.

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Напомним

Российские войска усилили обстрелы Запорожской области, нанеся 306 ударов по 6 населенным пунктам, используя авиацию, беспилотники и РСЗО.