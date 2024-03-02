росіяни з артилерії атакували село на Запоріжжі: загинула людина
Київ • УНН
Окупаційні війська рф здійснили артилерійський обстріл села Приморське, що на Запоріжжі. Внаслідок атаки росіян загинула одна людина.
Війська рф сьогодні вранці обстріляли село Приморське, що у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинула одна людина, також були пошкоджені житлові будинки. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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Одна людина загинула і пошкоджені житлові будинки – наслідки сьогоднішнього артилерійського обстрілу с. Приморське, Степногірської ОТГ, Василівського району.
За його словами, обстріл території військовими рф відбувався з 10:00 до 12:00. Загальна кількість пошкоджених об’єктів наразі уточнюється.
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Російські війська посилили обстріли Запорізької області, завдавши 306 ударів по 6 населених пунктах, використовуючи авіацію, безпілотники та РСЗВ.