рф обстрілює Харківщину: загинув господар знищеного приватного будинку
Київ • УНН
Літній чоловік загинув, коли ворожі війська знищили його приватний будинок у селі Великий Бурлук Харківської області України.
На Харківщині внаслідок ворожого удару загинув 76-річний мешканець селища Великий Бурлук. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.
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На Харківщині сьогодні близько 00:10 російські військові вдарили безпілотниками "Шахед" по приватному будинку у селищі Великий Бурлук.
Рятувальники з-під завалів дому витягнули тіло 76-річного господаря будинку, який загинув в результаті атаки.
Будинок повністю зруйнований, а з сусіднього будинку евакуювали літню жінку.
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