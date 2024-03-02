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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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рф обстрілює Харківщину: загинув господар знищеного приватного будинку

Київ • УНН

 • 29149 перегляди

Літній чоловік загинув, коли ворожі війська знищили його приватний будинок у селі Великий Бурлук Харківської області України.

рф обстрілює Харківщину: загинув господар знищеного приватного будинку

На Харківщині внаслідок ворожого удару загинув 76-річний мешканець селища Великий Бурлук. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.

Деталі

На Харківщині сьогодні близько 00:10 російські військові вдарили безпілотниками "Шахед" по приватному будинку у селищі Великий Бурлук.

Рятувальники з-під завалів дому витягнули тіло 76-річного господаря будинку, який загинув в результаті атаки.

Будинок повністю зруйнований, а з сусіднього будинку евакуювали літню жінку.

рф атакує Харків: виявилено загорання двох автомобілів02.03.24, 00:35 • 30667 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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