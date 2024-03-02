рф атакує Харків: виявилено загорання двох автомобілів
Київ • УНН
Окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків. Інформація щодо постраждалих встановлюється.
росіяни вдарили безпілотниками по місту Харкову. Унаслідок атаки палають 2 автомобілі. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків.
На цю хвилину виявили загорання двох автомобілів.
Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих.
Зеленський розповів, що потрібно для того, щоб повністю захистити Харків від обстрілів01.03.24, 19:07 • 28923 перегляди