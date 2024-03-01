Зеленський розповів, що потрібно для того, щоб повністю захистити Харків від обстрілів

Для того, щоб захистити Харків від обстрілів ракетами С-300 потрібно відтісняти росіян на довшу відстань, адже по іншому повністю це зробити буде дуже складно. Проте Україна шукає можливості посилити ППО Харкова у будь-якому випадку. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марко Рютте, передає кореспондент УНН.

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Ми розуміємо всі виклики. Главком та міністр оборони знають над чим працювати, посилюється цей захист. Я не буду говорити вам яким чином…Наші партнери знають чого нам не вистачає, щоб бути дуже потужними. Це стосується до речі не тільки Харкова, а в цілому. Стосується прикордонних міст, або міст, які вздовж контактної лінії зараз знаходять, особливо деокупаційних

Він зазначив, що потрібен комплексний захист.

Можна дуже довго говорити з вами чим збивати С-300 і ми розуміємо чого не вистачає. Мало того, що це дуже складно, ми знаємо які високі ризики, коли до хвилини потрапляння в цивільну ціль ракетою. Ми розуміємо, що тут потрібен комплексний захист і напевне найголовніше діяти не тільки посилюючи ППО… Якщо чесно ми з вами розуміємо, що потрібно відтісняти росіян на довшу відстань, по іншому повністю захистити Харків буде дуже складно, навіть, якщо ми ще посилимося відповідними сучасними системами ППО. Але, не просто так тут Марк і ми про це дуже багато говорили й шукаємо можливості посилити ППО Харків у будь-якому випадку. Це для нас сьогодні є завдання