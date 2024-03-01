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Зеленский рассказал, что нужно для того, чтобы полностью защитить Харьков от обстрелов

Зеленский рассказал, что нужно для того, чтобы полностью защитить Харьков от обстрелов

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 17:07  •  12305 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо оттеснить российские войска от Харькова, чтобы защитить его от ракетных атак С-300, поскольку в противном случае это будет трудно сделать даже при условии усиления противовоздушной обороны.

Для того, чтобы защитить Харьков от обстрелов ракетами С-300 нужно оттеснять россиян на более длинное расстояние, ведь по другому полностью это сделать будет очень сложно. Однако Украина ищет возможности усилить ПВО Харькова в любом случае. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марко Рютте, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы понимаем все вызовы. Главком и министр обороны знают над чем работать, усиливается эта защита. Я не буду говорить вам каким образом ... Наши партнеры знают чего нам не хватает, чтобы быть очень мощными. Это касается кстати не только Харькова, а в целом. Касается приграничных городов, или городов, которые вдоль контактной линии сейчас находят, особенно деоккупационных

- сказал Зеленский.

Он отметил, что нужна комплексная защита.

Можно очень долго говорить с вами чем сбивать С-300 и мы понимаем чего не хватает. Мало того, что это очень сложно, мы знаем какие высокие риски, когда до минуты попадания в гражданскую цель ракетой. Мы понимаем, что здесь нужна комплексная защита и наверное самое главное действовать не только усиливая ПВО... Если честно мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на более длинное расстояние, по другому полностью защитить Харьков будет очень сложно, даже если мы еще усилимся соответствующими современными системами ПВО. Но, не просто так здесь Марк и мы об этом очень много говорили и ищем возможности усилить ПВО Харьков в любом случае. Это для нас сегодня есть задача

- рассказал Зеленский. 

Дополнение

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не хватает ПВО для защиты гражданских людей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
mark-ryutteМарк Рютте
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kharkivХарьков
Зеленський розповів, що потрібно для того, щоб повністю захистити Харків від обстрілів
Zelensky told what is needed to fully protect Kharkiv from shelling
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Зеленский рассказал, что нужно для того, чтобы полностью защитить Харьков от обстрелов

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