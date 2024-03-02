рф атакует Харьков: обнаружено возгорание двух автомобилей
Оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Харьков. Информация о пострадавших устанавливается.
Лукашевич о последних модернизациях "Морских Малышей": дальность действия более 950 км и новые мощные боеголовки
Украинские военно-морские беспилотники, которые топят российские военные корабли, стали более смертоносными, поскольку они вооружены большими боеголовками и имеют большую дальность поражения целей.
Украинский школьник получил бронзу на польской национальной олимпиаде по математике
Украинский пятиклассник из Херсона получил бронзовую медаль и стипендию в размере 300 долларов США на польской национальной олимпиаде по математике.
На Киевщине полицейские "разоблачили" фермера, который незаконно окультурил почти полгектара земли
Полиция Киевской области обнаружила, что 37-летний фермер незаконно захватил и обрабатывал почти полгектара государственной земли стоимостью около 40 000 долларов США для выращивания сельскохозяйственных культур.
Украина и Чехия усиливают сотрудничество по вопросам безопасности и миграции
Министры внутренних дел Украины и Чехии подписали декларацию о намерениях усилить сотрудничество между своими ведомствами в сфере противодействия гибридным угрозам, кибербезопасности и документирования российских военных преступлений.
Украина запустит национальную программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественных производителей
Украина планирует запустить новую национальную программу кэшбэка под названием "Покупай украинское", которая будет предоставлять 20% кэшбэка за покупки отечественных товаров и услуг с целью поддержки национальной экономики.
Воздушные силы предупреждают об угрозе запуска баллистики из Крыма
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет из Крыма.
Сумщина: россияне обстреляли одиннадцать громад в приграничье
Российская армия обстреляла артиллерией, минометами и ракетами 11 громад Сумской области, вызвав 157 взрывов и обстреляв жителей.
В Польше водитель наехал на пешеходов, ранив 19 человек
33-летний поляк наехал на группу пешеходов на переходе в Щецине, травмировав 19 человек, некоторые из которых были серьезно ранены. Мужчина задержан полицией.
В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС
Чешская Республика может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов для Украины уже через несколько недель от европейских стран, которые пожертвуют средства через чешскую инициативу по закупке снарядов у третьих стран.