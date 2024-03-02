рф атакует Харьков: обнаружено возгорание двух автомобилей

В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

Чешская Республика может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов для Украины уже через несколько недель от европейских стран, которые пожертвуют средства через чешскую инициативу по закупке снарядов у третьих стран.