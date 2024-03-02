рф обстреливает Харьковскую область: погиб хозяин уничтоженного частного дома
Киев • УНН
Пожилой мужчина погиб, когда вражеские войска уничтожили его частный дом в селе Великий Бурлук Харьковской области Украины.
На Харьковщине в результате вражеского удара погиб 76-летний житель поселка Великий Бурлук. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.
Детали
На Харьковщине сегодня около 00:10 российские военные ударили беспилотниками "Шахед" по частному дому в поселке Великий Бурлук.
Спасатели из-под завалов дома извлекли тело 76-летнего хозяина дома, который погиб в результате атаки.
Дом полностью разрушен, а из соседнего дома эвакуировали пожилую женщину.
рф атакует Харьков: обнаружено возгорание двух автомобилей1 марта 2024, 22:35 • 8628 просмотров
рф обстреливает Харьковскую область: погиб хозяин уничтоженного частного дома
Пожилой мужчина погиб, когда вражеские войска уничтожили его частный дом в селе Великий Бурлук Харьковской области Украины.
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