рф обстреливает Харьковскую область: погиб хозяин уничтоженного частного дома

Лукашевич о последних модернизациях "Морских Малышей": дальность действия более 950 км и новые мощные боеголовки

Украинские военно-морские беспилотники, которые топят российские военные корабли, стали более смертоносными, поскольку они вооружены большими боеголовками и имеют большую дальность поражения целей.