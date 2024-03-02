росіяни минулої доби посилили обстріли Запорізької області - ОВА
Київ • УНН
Російські війська посилили обстріли Запорізької області, завдавши 306 ударів по 6 населених пунктах, використовуючи проти цілей авіацію, безпілотники та РСЗВ.
Російські війська минулої доби збільшили кількість ударів по Запорізькій області, регіон зазнав 306 ворожих атак, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
306 ударів по 6 населених пунктах Запорізької області ворог завдав впродовж доби
З його слів, рашисти гатили з авіації по Новоданилівці, Роботиному та Малій Токмачці, атакували 79 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Новоданилівку, Левадне, Роботине й Малу Токмачку, а також здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Роботиного та Новоданилівки.
218 артударів, за його даними, прийшлися по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки й Левадного.
Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила, зазначив Федоров.
Нагадаємо
200 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області завдали росіяни добою раніше.