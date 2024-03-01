На Запоріжжі чоловік загинув, жінка поранена внаслідок ракетного удару рф, загалом 200 ворожих обстрілів
Київ • УНН
71-річний чоловік загинув і 68-річна жінка отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу росіянами міста Юлівка Запорізької області, а загалом окупанти здійснили понад 200 обстрілів 11 населених пунктів у цьому районі.
71-річний чоловік загинув і 68-річна жінка отримала поранення внаслідок ракетного обстрілу росіянами Юльївки Запорізької області, а загалом окупанти здійснили понад 200 обстрілів 11 населених пунктів у цьому регіоні, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
71-річний чоловік загинув внаслідок ворожої ракетної атаки по Юльївці Запорізької області. 68-річна жінка отримала поранення. 200 ударів по 11 населених пунктах регіону завдали росіяни впродовж доби
З його слів, 130 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Приютного, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.
Окупанти, додава він, завдали 4 ракетні удари по Юльївці, атакували 52 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Левадному, Малій Токмачці, Роботиному й Новоданилівці.
Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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