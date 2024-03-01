На Запорожье мужчина погиб, женщина ранена в результате ракетного удара рф, в целом 200 вражеских обстрелов

71-летний мужчина погиб и 68-летняя женщина получила ранения в результате ракетного обстрела россиянами Юльевки Запорожской области, а в целом оккупанты совершили более 200 обстрелов 11 населенных пунктов в этом регионе, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.



71-летний мужчина погиб в результате вражеской ракетной атаки по Юльевке Запорожской области. 68-летняя женщина получила ранения. 200 ударов по 11 населенным пунктам региона нанесли россияне в течение суток - сообщил Федоров в Telegram.

По его словам, 130 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Приютного, Малиновки, Малой Токмачки, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Оккупанты, добавляет он, нанесли 4 ракетных удара по Юльевке, атаковали 52 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино, осуществили 5 РСЗО-обстрелов Работино, ударили 9 авиаснарядами по Левадному, Малой Токмачке, Работино и Новоданиловке.

Поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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