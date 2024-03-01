На Запорожье мужчина погиб, женщина ранена в результате ракетного удара рф, в целом 200 вражеских обстрелов
Киев • УНН
71-летний мужчина погиб и 68-летняя женщина получила ранения в результате ракетного обстрела россиянами города Юловка Запорожской области, а в целом оккупанты совершили более 200 обстрелов 11 населенных пунктов в этом районе.
71-летний мужчина погиб и 68-летняя женщина получила ранения в результате ракетного обстрела россиянами Юльевки Запорожской области, а в целом оккупанты совершили более 200 обстрелов 11 населенных пунктов в этом регионе, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
71-летний мужчина погиб в результате вражеской ракетной атаки по Юльевке Запорожской области. 68-летняя женщина получила ранения. 200 ударов по 11 населенным пунктам региона нанесли россияне в течение суток
По его словам, 130 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Приютного, Малиновки, Малой Токмачки, Плавней и других прифронтовых городов и сел.
Оккупанты, добавляет он, нанесли 4 ракетных удара по Юльевке, атаковали 52 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино, осуществили 5 РСЗО-обстрелов Работино, ударили 9 авиаснарядами по Левадному, Малой Токмачке, Работино и Новоданиловке.
Поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Армия рф ударила авиабомбами по поселку на Запорожье: есть погибший29 февраля 2024, 12:22 • 22908 просмотров
На Запорожье мужчина погиб, женщина ранена в результате ракетного удара рф, в целом 200 вражеских обстрелов
71-летний мужчина погиб и 68-летняя женщина получила ранения в результате ракетного обстрела россиянами города Юловка Запорожской области, а в целом оккупанты совершили более 200 обстрелов 11 населенных пунктов в этом районе.
В Херсонской области враг попал в учебное заведение и коммунальную технику, двое раненых
Российские военные обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области Украины, повредив жилые дома, частные дома, школу, транспортные средства и ранив двух человек.
россияне за сутки потеряли 920 военнослужащих
По данным украинских военных, рф потеряла более 900 военнослужащих в Украине за минувшие сутки.
За сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиационных атак, 142 залповых обстрела
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения: рф нанесла 3 ракетных удара, 91 авиаудар и 142 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Оккупанты обстреляли акваторию Очаковской громады на Николаевщине: без жертв
Глава Николаевской областной администрации сообщил, что 1 марта российские войска атаковали акваторию Очаковской общины в Николаевской области.
Найден трехлетний мальчик, который потерялся в столице
В Киеве полиция вернула матери 3-летнего мальчика после того, как он выбежал из кафе и был найден прохожими, которые сообщили властям.
Индексация пенсий, новые правила начисления выплат ВПЛ. Что еще изменится для украинцев с первого марта
С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий и вводятся новые правила начисления помощи внутренне перемещенным лицам.
Кибератака в Тайване: Крупная утечка данных угрожает национальной безопасности
Хакеры в Тайване получили несанкционированный доступ к базам данных крупной телекоммуникационной компании, похитив конфиденциальные военные и правительственные данные.
рф вербует наркопреступников воевать в Украине вместо того, чтобы предстать перед судом
Оккупанты вербуют наркопреступников для участия в войне против Украины, не выдвигая обвинений подозреваемым, задержанным за наркопреступления, а взамен призывая их в ряды российских вооруженных сил.
МИД запустило страницу "Wartime Diplomacy", которая освещает достижения дипломатов во время вторжения рф
Министерство иностранных дел Украины создало новую страницу "Wartime Diplomacy", чтобы осветить достижения украинских дипломатов в укреплении обороноспособности страны и получении международной поддержки для военных во время продолжающейся российской агрессии.