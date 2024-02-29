Армия рф ударила авиабомбами по поселку на Запорожье: есть погибший
Киев • УНН
Один человек погиб в селе Юльевка Запорожской области после того, как российские войска нанесли удар управляемыми бомбами по общине.
российские войска сегодня, 29 февраля, нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новоалександровской громаде Запорожской области. Известно об одном погибшем в Юльевке, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Один человек погиб в результате вражеского удара по прифронтовому селу Юльевка
По его словам, примерно в 13.10 военные рф нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Новоалександровской общине Запорожского района.
Информация о раненых и разрушениях уточняется.
Для Запорожья и района сократили комендантский час: что известно29 февраля 2024, 12:03 • 22695 просмотров
Армия рф ударила авиабомбами по поселку на Запорожье: есть погибший
Один человек погиб в селе Юльевка Запорожской области после того, как российские войска нанесли удар управляемыми бомбами по общине.
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