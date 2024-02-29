Армия рф ударила авиабомбами по поселку на Запорожье: есть погибший

"Все прекрасно": врач Байдена заявил, что здоровье президента США позволяет выполнять его обязанности

Врач Байдена заявил, что президент США остается в добром здравии и способен выполнять свои обязанности главы государства после того, как его ежегодный медицинский осмотр не выявил никаких новых проблем.