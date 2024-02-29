Армія рф вдарила авіабомбами по селищу на Запоріжжі: є загиблий
Київ • УНН
Одна людина загинула в селі Юльївка Запорізької області після того, як російські війська завдали удару керованими бомбами по громаді.
російські війська сьогодні, 29 лютого, завдали удару керованими авіабомбами по Новоолександрівській громаді Запорізької області. Відомо про одного загиблого в Юльївці, повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по прифронтовому селу Юльївка
За його словами, приблизно о 13.10 військові рф нанесли авіаудар керованими авіабомбами по Новоолександрівській громаді Запорізького району.
Інформація про поранених та руйнування уточнюється.
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