россияне за прошедшие сутки усилили обстрелы Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
Российские войска усилили обстрелы Запорожской области, нанеся 306 ударов по 6 населенным пунктам, используя против целей авиацию, беспилотники и РСЗО.
Российские войска за прошедшие сутки увеличили количество ударов по Запорожской области, регион претерпел 306 вражеских атак, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
306 ударов по 6 населенным пунктам Запорожской области враг нанес в течение суток
По его словам, рашисты били из авиации по Новоданиловке, Работино и Малой Токмачке, атаковали 79 беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Новоданиловку, Левадное, Работино и Малую Токмачку, а также осуществили 6 РСЗО-обстрелов Работино и Новоданиловки.
218 артударов, по его данным, пришлись по территории Гуляйполя, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Левадного.
Поступило 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала, отметил Федоров.
Напомним
200 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области нанесли россияне сутками ранее.
россияне за прошедшие сутки усилили обстрелы Запорожской области - ОВА
Российские войска усилили обстрелы Запорожской области, нанеся 306 ударов по 6 населенным пунктам, используя против целей авиацию, беспилотники и РСЗО.
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