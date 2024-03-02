россияне за прошедшие сутки усилили обстрелы Запорожской области - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки увеличили количество ударов по Запорожской области, регион претерпел 306 вражеских атак, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

306 ударов по 6 населенным пунктам Запорожской области враг нанес в течение суток - написал Федоров в Telegram.

По его словам, рашисты били из авиации по Новоданиловке, Работино и Малой Токмачке, атаковали 79 беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Новоданиловку, Левадное, Работино и Малую Токмачку, а также осуществили 6 РСЗО-обстрелов Работино и Новоданиловки.

218 артударов, по его данным, пришлись по территории Гуляйполя, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Левадного.

Поступило 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала, отметил Федоров.

Напомним

200 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области нанесли россияне сутками ранее.