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россияне за прошедшие сутки усилили обстрелы Запорожской области - ОВА

россияне за прошедшие сутки усилили обстрелы Запорожской области - ОВА

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 11:41  •  8566 просмотра

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Российские войска усилили обстрелы Запорожской области, нанеся 306 ударов по 6 населенным пунктам, используя против целей авиацию, беспилотники и РСЗО.

Российские войска за прошедшие сутки увеличили количество ударов по Запорожской области, регион претерпел 306 вражеских атак, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

306 ударов по 6 населенным пунктам Запорожской области враг нанес в течение суток

- написал Федоров в Telegram.

По его словам, рашисты били из авиации по Новоданиловке, Работино и Малой Токмачке, атаковали 79 беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Новоданиловку, Левадное, Работино и Малую Токмачку, а также осуществили 6 РСЗО-обстрелов Работино и Новоданиловки.

218 артударов, по его данным, пришлись по территории Гуляйполя, Работино, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Левадного.

Поступило 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала, отметил Федоров.

Напомним

200 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области нанесли россияне сутками ранее. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporozheЗапорожье
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