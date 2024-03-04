Ворог завдав 177 ударів по 6 населених пунктах Запоріжжя за добу
Київ • УНН
За минулу добу ворог завдав 177 ударів по 6 населених пунктах на Запоріжжі, влучивши з авіації та безпілотників у Роботине, а по інших населених пунктах вів вогонь з РСЗВ та артилерії.
Окупанти вгатили авіаснарядом по Роботиному, здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 33 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що 133 артудари прийшлися по території Новоданидівки, Малинівки, Роботиного та інших населених пунктів на лінії вогню.
Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
росіяни з артилерії атакували село на Запоріжжі: загинула людина02.03.24, 16:23 • 29596 переглядiв