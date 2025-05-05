Враг держит в Черном море один ракетоноситель

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей
4 мая, 13:59 • 19297 просмотра

Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей

3 мая, 09:33 • 79785 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 132076 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 135920 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 90689 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 89889 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 94517 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 65292 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 77762 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 127294 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2м/с
73%
745 мм
Популярные новости

Лесной пожар возле Изюма быстро распространяется из-за ветра: продолжается эвакуация

4 мая, 18:37 • 6202 просмотра

Трамп обвинил "плохую экономику Байдена" во всех проблемах, возникших в США – NBC News

4 мая, 19:03 • 5890 просмотра

"россии придется отказаться от всей Украины": Трамп о подписании мирного соглашения

4 мая, 20:41 • 10020 просмотра

Детонируют боеприпасы, огонь перекинулся на дома: в Харьковской области пылает уже 85 гектаров

4 мая, 21:33 • 9562 просмотра

В россии жалуются на атаку БпЛА на москву, закрыли аэропорт "Домодедово"

01:07 • 3458 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 135921 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 66410 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 96680 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 103551 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 127295 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Петр Павел

Олег Синегубов

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Харьковская область

Соединенные Штаты

Израиль

Реклама
УНН Lite

Два миллиона человек посетили бесплатный концерт Леди Гаги в Бразилии

4 мая, 16:24 • 12744 просмотра

День Звездных войн: факты о киносаге, которые вас удивят

4 мая, 04:30 • 31065 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 44964 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 94518 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 43196 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Нью-Йорк Таймс

F-16 Fighting Falcon

M142 HIMARS

Враг держит в Черном море один ракетоноситель

Киев • УНН

 • 198 просмотра

В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль с ракетами типа "Калибр". Общий залп составляет до 6 ракет, угроза обстрела для Украины сохраняется.

Враг держит в Черном море один ракетоноситель

россия продолжает удерживать ракетоносец с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Угроза обстрела для Украины сохраняется. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.    

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 05.05.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских кораблей.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 7 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Трамп пригрозил россии "санкциями Грэмма", если она не пересмотрит свое поведение05.05.25, 00:18 • 2886 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Черное море
Украина
Brent
$59.12
Bitcoin
$94,062.20
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,278.14
Ethereum
$1,794.71