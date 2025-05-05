Враг держит в Черном море один ракетоноситель

россия продолжает удерживать ракетоносец с "Калибрами" на борту в акватории Черного моря. Угроза обстрела для Украины сохраняется. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 05.05.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских кораблей.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 7 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

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