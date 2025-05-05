Ворог тримає у Чорному морі один ракетоносій

росія продовжує утримувати ракетоносій з "Калібрами" на борту в акваторії Чорного моря. Загроза обстрілу для України зберігається. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Зазначається, що станом на 06:00 05.05.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських кораблів.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет - йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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