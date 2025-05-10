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Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом
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Враг атакует на многих направлениях, произошло 84 боевых столкновения - сводка Генштаба за 10 мая

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Силы обороны Украины отражают атаки россиян на Харьковском, Краматорском, Покровском и других направлениях. Продолжаются тяжелые бои, ситуация остается напряженной.

Враг атакует на многих направлениях, произошло 84 боевых столкновения - сводка Генштаба за 10 мая

С начала суток 10 мая на фронте произошло 84 боевых столкновения. Силы обороны останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

В результате российских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Чуйковка, Марьино, Бруски, Уланово, Яструбщина, Белая Береза Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм вблизи Волчанска. До сих пор продолжается еще одна атака противника в районе населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении с начала суток враг активных действий не проводил.

На Лиманском направлении сегодня начиналось три боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор. Враг атаковал в сторону населенных пунктов Редкодуб и Зеленая Долина.

На Сиверском направлении противник совершил сегодня одну атаку, которую украинские воины успешно остановили. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении наши защитники отбили четыре атаки врага. Противник проводил наступательные действия вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечиного. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки. Враг четыре раза пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дружба, Торецк и в сторону Дылеевки.

россия убрала с Черного моря свои ракетоносители - ВМС ВСУ10.05.25, 07:21 • 8234 просмотра

На Покровском направлении враг 31 раз начинал столкновения различной интенсивности в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Котляровка, Мирное, Заря и вблизи населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Зверово, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Преображенка, Андреевка. Наши защитники отбили 27 вражеских атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили восемь атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле, Привольное и в направлении Богатыря, Шевченко, Новополя. Пять вражеских атак до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Малиновка и Железнодорожное.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил две атаки в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении враг провел одну бесплодную атаку в сторону позиций наших защитников.

На курском направлении украинские защитники отбили 12 атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг совершил три авиационных удара, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы, а также нанес 156 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

За последние сутки с 9 на 10 мая, российские захватчики потеряли на фронте более 1300 солдат, 4 танка и еще ряд единиц военной техники. 

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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