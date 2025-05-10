ППО, 4 танки і 1310 військових: втрати росіян за добу на фронті
Київ • УНН
За 9 травня російська армія втратила понад 1300 військових та 4 танки. З початку повномасштабного вторгнення рф втратила 964580 солдатів.
За останню добу з 9 на 10 травня, російські загарбники втратили на фронті понад 1300 солдатів, 4 танки та ще низку одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 964580 (+1310) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10790 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22440 (+7)
- артилерійських систем ‒ 27637 (+49)
- РСЗВ ‒ 1380 (0)
- засоби ППО ‒ 1158 (+1)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35482 (+36)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47830 (+106)
- спеціальна техніка ‒ 3875 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби, 09 травня на фронті відбулося 162 боєзіткнення. Найбільше атак, 51, зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог намагається прорвати оборону.
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