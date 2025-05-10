ПВО, 4 танка и 1310 военных: потери россиян за сутки на фронте
Киев • УНН
За 9 мая российская армия потеряла более 1300 военных и 4 танка. С начала полномасштабного вторжения рф потеряла 964580 солдат.
За последние сутки с 9 на 10 мая российские захватчики потеряли на фронте более 1300 солдат, 4 танка и еще ряд единиц военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 964580 (+1310) человек ликвидировано
- танков ‒ 10790 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 22440 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 27637 (+49)
- РСЗО ‒ 1380 (0)
- средства ПВО ‒ 1158 (+1)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35482 (+36)
- крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47830 (+106)
- специальная техника ‒ 3875 (0)
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток, 09 мая на фронте произошло 162 боестолкновения. Больше всего атак, 51, зафиксировано на Покровском направлении, где враг пытается прорвать оборону.
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