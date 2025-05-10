ПВО, 4 танка и 1310 военных: потери россиян за сутки на фронте

За последние сутки с 9 на 10 мая российские захватчики потеряли на фронте более 1300 солдат, 4 танка и еще ряд единиц военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составили:

личного состава ‒ 964580 (+1310) человек ликвидировано

танков ‒ 10790 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 22440 (+7)

артиллерийских систем ‒ 27637 (+49)

РСЗО ‒ 1380 (0)

средства ПВО ‒ 1158 (+1)

самолетов ‒ 372 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35482 (+36)

крылатые ракеты ‒ 3197 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47830 (+106)

специальная техника ‒ 3875 (0)

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток, 09 мая на фронте произошло 162 боестолкновения. Больше всего атак, 51, зафиксировано на Покровском направлении, где враг пытается прорвать оборону.

Армия рф продвинулась возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState