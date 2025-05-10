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ПВО, 4 танка и 1310 военных: потери россиян за сутки на фронте

Киев • УНН

 • 574 просмотра

За 9 мая российская армия потеряла более 1300 военных и 4 танка. С начала полномасштабного вторжения рф потеряла 964580 солдат.

ПВО, 4 танка и 1310 военных: потери россиян за сутки на фронте

За последние сутки с 9 на 10 мая российские захватчики потеряли на фронте более 1300 солдат, 4 танка и еще ряд единиц военной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 964580 (+1310) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10790 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22440 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 27637 (+49)
          • РСЗО ‒ 1380 (0)
            • средства ПВО ‒ 1158 (+1)
              • самолетов ‒ 372 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 35482 (+36)
                    • крылатые ракеты ‒ 3197 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 47830 (+106)
                            • специальная техника ‒ 3875 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток, 09 мая на фронте произошло 162 боестолкновения. Больше всего атак, 51, зафиксировано на Покровском направлении, где враг пытается прорвать оборону.

                              Армия рф продвинулась возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepState10.05.25, 00:55 • 2354 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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