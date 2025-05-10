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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

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Ворог атакує на багатьох напрямках, відбулось 84 бойові зіткнення - зведення Генштабу за 10 травня

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Сили оборони України відбивають атаки росіян на Харківському, Краматорському, Покровському та інших напрямках. Тривають важкі бої, ситуація залишається напруженою.

Ворог атакує на багатьох напрямках, відбулось 84 бойові зіткнення - зведення Генштабу за 10 травня

З початку доби 10 травня на фронті відбулося 84 бойові зіткнення. Сили оборони зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Внаслідок російських артилерійських обстрілів постраждали населені пункти Чуйківка, Мар’їне, Бруски, Уланове, Яструбщина, Біла Береза Сумської області.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм поблизу Вовчанська. Дотепер триває ще одна атака противника в районі населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні розпочиналось три боєзіткнення, одне з яких триває дотепер. Ворог атакував у бік населених пунктів Рідкодуб та Зелена Долина.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні одну атаку, яку українські воїни успішно зупинили. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та в бік Білої Гори й Предтечиного. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку Сили оборони успішно зупинили всі ворожі атаки. Ворог чотири рази намагався просунутися в районах населених пунктів Дружба, Торецьк та в бік Диліївки.

росія прибрала з Чорного моря свої ракетоносії - ВМС ЗСУ10.05.25, 07:21 • 8294 перегляди

На Покровському напрямку ворог 31 раз розпочинав зіткнення різної інтенсивності в бік населених пунктів Миролюбівка, Котлярівка, Мирне, Зоря та поблизу населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Преображенка, Андріївка. Наші захисники відбили 27 ворожих атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили вісім атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Багатиря, Шевченка, Новополя. П’ять ворожих атак досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Малинівка та Залізничне.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог проводив дві атаки в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну атаку у бік позицій наших захисників.

На курському напрямку українські захисники відбили 12 атак загарбників, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, ворог здійснив три авіаційні удари, скинувши чотири керовані авіаційні бомби, а також завдав 156 артилерійських обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

За останню добу з 9 на 10 травня, російські загарбники втратили на фронті понад 1300 солдатів, 4 танки та ще низку одиниць військової техніки. 

Євген Устименко

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