17:02 • 2616 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 8990 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 10610 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 14477 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38 • 15548 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 20766 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 22628 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 23148 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 27753 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 23670 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Враг атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками: есть повреждения гражданских объектов

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Сегодня днем враг снова атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. Повреждены объекты гражданского и транспортного назначения, пострадавших нет.

Враг атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками: есть повреждения гражданских объектов

Сегодня днем враг снова атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Обошлось без пострадавших. Повреждены объекты гражданского и транспортного назначения 

- сообщил Кипер.

По его словам, все уполномоченные службы работают над устранением последствий атаки.

Правоохранители документируют очередные военные преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Антонина Туманова

