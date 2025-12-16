Враг атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками: есть повреждения гражданских объектов

Сегодня днем враг снова атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Обошлось без пострадавших. Повреждены объекты гражданского и транспортного назначения - сообщил Кипер.

По его словам, все уполномоченные службы работают над устранением последствий атаки.

Правоохранители документируют очередные военные преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

