Ворог атакував південь Одещини ударними безпілотниками: є пошкодження цивільних об'єктів

Сьогодні вдень ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Минулося без постраждалих. Пошкоджено об’єкти цивільного та транспортного призначення - повідомив Кіпер.

За його словами, всі уповноважені служби працюють над усуненням наслідків атаки.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян проти цивільного населення Одещини.

