Ворог атакував південь Одещини ударними безпілотниками: є пошкодження цивільних об'єктів
Київ • УНН
Сьогодні вдень ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкти цивільного та транспортного призначення, постраждалих немає.
Сьогодні вдень ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Минулося без постраждалих. Пошкоджено об’єкти цивільного та транспортного призначення
За його словами, всі уповноважені служби працюють над усуненням наслідків атаки.
Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян проти цивільного населення Одещини.
