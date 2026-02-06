Впечатляющее зрелище: пять олимпийских колец объединили Италию на открытии Игр
Киев • УНН
В Милане и Кортине стартовала яркая и одновременно символичная церемония открытия. Главной изюминкой стала инсталляция пяти олимпийских колец, которые "взлетали" в воздухе, подчеркивая, что Игры этого года проходят сразу в пяти разных точках Италии: Милан, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо, Предаццо и еще одном месте, передает УНН.
Эта композиция символизировала единство и масштабность Олимпиады, демонстрируя, что разные регионы страны работают как единая команда. Каждая локация добавила свое неповторимое ощущение вечеру — от современного городского Милана до заснеженных вершин Кортины. Церемония объединяла световые эффекты, музыку и выступления артистов, создавая праздничную атмосферу для зрителей по всей Италии.
Напомним
В Италии стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, которая проводится на стадионе Сан-Сиро в Милане.
Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмены выступят в восьми видах спорта – 16 дисциплин, что на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.