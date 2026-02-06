Впечатляющее зрелище: пять олимпийских колец объединили Италию на открытии Игр

$43.140.03
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
16:00 • 11583 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Наличные для Тегерана: РФ тайно переправила в Иран почти 5 тонн наличных на сумму 2,5 млрд долларов для обхода санкций6 февраля, 10:57 • 3390 просмотра
Лувр впервые показал поврежденную корону императрицы Евгении после ограбления музеяPhoto6 февраля, 11:10 • 4774 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 22253 просмотра
"Снижение брачного возраста до 14 лет": Стефанчук заявил, что этой нормы в законодательстве не будет6 февраля, 11:29 • 4090 просмотра
В Еврокомиссии прокомментировали возможность контактов с путиным и фиксируют изменение отношения некоторых лидеров ЕС6 февраля, 14:17 • 8048 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 22292 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 35122 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto17:59 • 1512 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 20324 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 23186 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 32365 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 35585 просмотра
Впечатляющее зрелище: пять олимпийских колец объединили Италию на открытии Игр

Киев • УНН

 • 306 просмотра

В Милане и Кортине стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр. Главной изюминкой стала инсталляция пяти олимпийских колец, «взлетающих» в воздухе, символизируя проведение Игр в пяти разных точках Италии.

В Милане и Кортине стартовала яркая и одновременно символичная церемония открытия. Главной изюминкой стала инсталляция пяти олимпийских колец, которые "взлетали" в воздухе, подчеркивая, что Игры этого года проходят сразу в пяти разных точках Италии: Милан, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо, Предаццо и еще одном месте, передает УНН.

Эта композиция символизировала единство и масштабность Олимпиады, демонстрируя, что разные регионы страны работают как единая команда. Каждая локация добавила свое неповторимое ощущение вечеру — от современного городского Милана до заснеженных вершин Кортины. Церемония объединяла световые эффекты, музыку и выступления артистов, создавая праздничную атмосферу для зрителей по всей Италии. 

Зимняя Олимпиада-2026: что нужно знать о церемонии открытия и кто представит Украину06.02.26, 21:49 • 738 просмотров

Напомним

В Италии стартовала церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр, которая проводится на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Спортсмены выступят в восьми видах спорта – 16 дисциплин, что на семь больше, чем на прошлых зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Станислав Кармазин

Спорт
Пекин
Милан
Италия