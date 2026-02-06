Вражаюче видовище: п’ять олімпійських кілець об’єднали Італію на відкритті Ігор
Київ • УНН
У Мілані та Кортіні стартувала церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор. Головною родзинкою стала інсталяція п'яти олімпійських кілець, що "злітали" в повітрі, символізуючи проведення Ігор у п'яти різних точках Італії.
У Мілані та Кортіні стартувала яскрава й водночас символічна церемонія відкриття. Головною родзинкою стала інсталяція п’яти олімпійських кілець, що "злітали" в повітрі, підкреслюючи, що Ігри цього року проходять одразу у п’яти різних точках Італії: Мілан, Кортіна-д’Ампеццо, Лівіньо, Предаццо та ще одному місці, передає УНН.
Ця композиція символізувала єдність та масштабність Олімпіади, демонструючи, що різні регіони країни працюють як єдина команда. Кожна локація додала своє неповторне відчуття вечору — від сучасного міського Мілана до засніжених вершин Кортіни. Церемонія об’єднувала світлові ефекти, музику та виступи артистів, створюючи святкову атмосферу для глядачів по всій Італії.
Ігри відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Спортсмени виступатимуть у восьми видах спорту – 16 дисциплін, що на сім більше, ніж на минулих зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.