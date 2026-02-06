Вражаюче видовище: п’ять олімпійських кілець об’єднали Італію на відкритті Ігор

$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 5972 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 11290 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 12090 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 11404 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 14915 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11288 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23881 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17306 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19971 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64843 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo6 лютого, 10:22 • 12595 перегляди
Лувр вперше показав пошкоджену корону імператриці Євгенії після пограбування музеюPhoto6 лютого, 11:10 • 4508 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 21988 перегляди
"Зниження шлюбного віку до 14 років": Стефанчук заявив, що цієї норми у законодавстві не буде6 лютого, 11:29 • 3846 перегляди
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС6 лютого, 14:17 • 7754 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 14915 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 22072 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 23881 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 34998 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 64843 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Ігор Клименко
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Донецька область
Абу-Дабі
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto17:59 • 1434 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 20271 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 23131 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 32307 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 35530 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Безпілотний літальний апарат
Bild

Вражаюче видовище: п’ять олімпійських кілець об’єднали Італію на відкритті Ігор

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Мілані та Кортіні стартувала церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор. Головною родзинкою стала інсталяція п'яти олімпійських кілець, що "злітали" в повітрі, символізуючи проведення Ігор у п'яти різних точках Італії.

Вражаюче видовище: п’ять олімпійських кілець об’єднали Італію на відкритті Ігор

У Мілані та Кортіні стартувала яскрава й водночас символічна церемонія відкриття. Головною родзинкою стала інсталяція п’яти олімпійських кілець, що "злітали" в повітрі, підкреслюючи, що Ігри цього року проходять одразу у п’яти різних точках Італії: Мілан, Кортіна-д’Ампеццо, Лівіньо, Предаццо та ще одному місці, передає УНН.

Ця композиція символізувала єдність та масштабність Олімпіади, демонструючи, що різні регіони країни працюють як єдина команда. Кожна локація додала своє неповторне відчуття вечору — від сучасного міського Мілана до засніжених вершин Кортіни. Церемонія об’єднувала світлові ефекти, музику та виступи артистів, створюючи святкову атмосферу для глядачів по всій Італії. 

Зимова Олімпіада-2026: що треба знати про церемонію відкриття та хто представить Україну06.02.26, 21:49 • 456 переглядiв

Нагадаємо

В Італії стартувала церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор, яка проводиться на стадіоні Сан-Сіро в Мілані.

Ігри відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Спортсмени виступатимуть у восьми видах спорту – 16 дисциплін, що на сім більше, ніж на минулих зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Станіслав Кармазін

Спорт
Пекін
Мілан
Італія