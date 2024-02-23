Воздушные силы зафиксировали беспилотники "Shahed" в двух областях Украины

Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ

Премьер-министр Украины обнаружил, что большинство водителей грузовиков, которые застряли на пункте пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польской границы, перевозили различные товары, кроме сельскохозяйственной продукции, что нанесло ущерб как украинским производителям, так и европейским рынкам. Украинское правительство планирует предложить ввести систему электронной очереди, подобную украинской, чтобы сократить время ожидания на границе.